​Петиция за переигровку финала Евро-2020 активно собирает подписи

На известном сайте change.org появилась петиция о переигровке финального поединка чемпионата Европы между сборными Италии и Англии. На текущую минуту подпись под петицией поставили более 115 тысяч человек, и эта цифра продолжает расти.

В описании петиции можно встретить следующий текст: «Италии помогли победить их толчки и удары соперников. Судейство однозначно было предвзятым. У Италии должны были удалять игрока, так что матч следует переиграть при честном судействе».

Напомним, что итальянцы победили англичан в финале в серии одиннадцатиметровых ударов.