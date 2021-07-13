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​Петиция за переигровку финала Евро-2020 активно собирает подписи

13 Июля 2021, 20:12,

На известном сайте change.org появилась петиция о переигровке финального поединка чемпионата Европы между сборными Италии и Англии. На текущую минуту подпись под петицией поставили более 115 тысяч человек, и эта цифра продолжает расти.

В описании петиции можно встретить следующий текст: «Италии помогли победить их толчки и удары соперников. Судейство однозначно было предвзятым. У Италии должны были удалять игрока, так что матч следует переиграть при честном судействе».

Напомним, что итальянцы победили англичан в финале в серии одиннадцатиметровых ударов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии
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Комментарии (1)
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0
kalibr
13 Июля 2021, 20:47

Ахахахаха. Как говорится: в чужом глазу соринку видят, а в своём бревна не замечают!

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