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Бруну Фернандеш хвалебно высказался о Кьеллини

13 Июля 2021, 16:49,

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш направил послание капитану сборной Италии Джорджо Кьеллини после успеха «адзурри» на Евро-2020.

Фернандеш поздравил капитана сборной Италии и назвал 36-летнего игрока «техничным», написав сообщение в «сторис» «Инстаграма».

«Что за игрок, феномен. Один из лучших в своей роли, ты заслужил этот кубок!

Когда люди поймут то, что значит быть техничным защитником, когда они поймут, что значит защищаться и руководить командой, они также поймут, что ты – техничный игрок», - написал Фернандеш в социальной сети.

Как известно, сборная Италии в финале Евро одолела англичан в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Джорджо Кьеллини, Бруну Фернандеш
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