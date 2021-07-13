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​Основной игрок сборной Италии курил в раздевалке после победы на Евро-2020

13 Июля 2021, 00:44,

Джованни ди Лоренцо был основным игроком сборной Италии на Евро-2020. Если брать плей-офф турнира, то правый защитник вообще отыграл все 450 минут без замен. Удивительно, но при этом ди Лоренцо курит. Об этом можно говорить, судя по «сториз» в «Инстаграме», которые размещал Франческо Ачерби. На видео ди Лоренцо открыто курит в раздевалке и даже не стесняется оказываться в объективе камеры.

Напомним, что итальянская сборная накануне завоевала трофей Евро-2020, переиграв в финале англичан в серии одиннадцатиметровых ударов.


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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Джованни Ди Лоренцо
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