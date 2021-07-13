​Основной игрок сборной Италии курил в раздевалке после победы на Евро-2020

Джованни ди Лоренцо был основным игроком сборной Италии на Евро-2020. Если брать плей-офф турнира, то правый защитник вообще отыграл все 450 минут без замен. Удивительно, но при этом ди Лоренцо курит. Об этом можно говорить, судя по «сториз» в «Инстаграме», которые размещал Франческо Ачерби. На видео ди Лоренцо открыто курит в раздевалке и даже не стесняется оказываться в объективе камеры.

Напомним, что итальянская сборная накануне завоевала трофей Евро-2020, переиграв в финале англичан в серии одиннадцатиметровых ударов.