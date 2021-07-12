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Чемпионат Европы по футболу 2020
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​На чемпионате Европы установлен рекорд результативности

12 Июля 2021, 16:21,

В воскресенье вечером завершился чемпионат Европы-2020. Всего на турнире было забито 142 гола, что является рекордом континентального форума. Предыдущий рекорд был установлен пять лет назад на Евро-2016, когда зрители увидели 108 голов.

Стоит отметить, что с 2016 года в финальной части Евро выступает 24 команды вместо 16, то есть количество матчей существенно увеличилось. При этом если говорить о средней результативности, то Евро-2020 все равно установил рекорд – 2,78 гола за игру. Ранее по средней результативности рекордным был Евро-2000 с показателем в 2,74 гола за игру. В расчёт берутся чемпионаты Европы с момента введения групповой стадии.

Напомним, что чемпионом Европы стала сборная Италии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии
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Комментарии (1)
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HG2017
12 Июля 2021, 16:39

Странно правда? Разве мог этот чемпионат установить рекорд при наличии македонии, украины, россии и прочих словакий?!

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