​Италия и Аргентина могут провести товарищеский матч после побед на континентальных турнирах

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12 Июля 2021, 15:43,
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На выходных сборные Италии и Аргентины стали триумфаторами на своих континентальных турнирах, выиграв чемпионат Европы и Кубок Америки соответственно. Как сообщает Ole, УЕФА и КОНМЕБОЛ рассматривают возможность организации товарищеского матча между этими командами на фоне их успехов. Этот матч мог бы стать неофициальной межконтинентальной дуэлью лучших сборных.
Отмечается, что организация матча между сборными Италии и Аргентины может стать проблемой из-за отсутствия свободных дат в календаре.
Отметим, что в ноябре-декабре 2022 года в Катаре пройдёт чемпионат мира.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Аргентины