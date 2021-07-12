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​Италия и Аргентина могут провести товарищеский матч после побед на континентальных турнирах

12 Июля 2021, 15:43,

На выходных сборные Италии и Аргентины стали триумфаторами на своих континентальных турнирах, выиграв чемпионат Европы и Кубок Америки соответственно. Как сообщает Ole, УЕФА и КОНМЕБОЛ рассматривают возможность организации товарищеского матча между этими командами на фоне их успехов. Этот матч мог бы стать неофициальной межконтинентальной дуэлью лучших сборных.

Отмечается, что организация матча между сборными Италии и Аргентины может стать проблемой из-за отсутствия свободных дат в календаре.

Отметим, что в ноябре-декабре 2022 года в Катаре пройдёт чемпионат мира.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Сборная Аргентины
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