​Италия и Аргентина могут провести товарищеский матч после побед на континентальных турнирах

На выходных сборные Италии и Аргентины стали триумфаторами на своих континентальных турнирах, выиграв чемпионат Европы и Кубок Америки соответственно. Как сообщает Ole, УЕФА и КОНМЕБОЛ рассматривают возможность организации товарищеского матча между этими командами на фоне их успехов. Этот матч мог бы стать неофициальной межконтинентальной дуэлью лучших сборных.

Отмечается, что организация матча между сборными Италии и Аргентины может стать проблемой из-за отсутствия свободных дат в календаре.

Отметим, что в ноябре-декабре 2022 года в Катаре пройдёт чемпионат мира.