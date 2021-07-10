Слуцкий ответил на вопрос о работе в сборной России

Рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе на работу в сборную России. В четверг, 8 июля, с поста главного тренера национальной команды был уволен Станислав Черчесов

«Со мной не связывался РФС. Мне очень нравится моя нынешняя работа», - сказал специалист на пресс-конференции в преддверии поединка против подмосковных «Химок» на Кубке Матч Премьер.

Напомним, что Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год.

Национальная команда осталась без главного тренера после провального выступления на чемпионате Европы - 2020. Сборная России набрала три очка и заняла последнее место в своей группе.