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Слуцкий ответил на вопрос о работе в сборной России

10 Июля 2021, 15:37,

Рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе на работу в сборную России. В четверг, 8 июля, с поста главного тренера национальной команды был уволен Станислав Черчесов

«Со мной не связывался РФС. Мне очень нравится моя нынешняя работа», - сказал специалист на пресс-конференции в преддверии поединка против подмосковных «Химок» на Кубке Матч Премьер.

Напомним, что Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год.

Национальная команда осталась без главного тренера после провального выступления на чемпионате Европы - 2020. Сборная России набрала три очка и заняла последнее место в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Леонид Слуцкий
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Комментарии (1)
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0
ингерман
10 Июля 2021, 16:16

ай.. прально.. но если дрогнешь и затем второй раз провалишься щитай себя сбитым лецчиком.. окончательно.. )))

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