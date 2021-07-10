Тошич назвал причину провала сборной России на Евро-2020

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о неудачном выступлении сборной России на чемпионате Европы - 2020.

«Одна из причин, почему команда провалилась на Евро-2020, - уровень чемпионата. Когда я играл в России, уровень был выше. После ЧМ-2018 уровень лиги упал», - передает слова футболиста Sport24.

Сборная России завершила свое участие в турнире на групповой стадии. Национальная команда заняла последнее место в квартете с финнами, бельгийцами и датчанами.

После провала на Евро-2020 с поста главного тренера сборной был уволен Станислав Черчесов. Специалист занимал этот пост с 2016 года.

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