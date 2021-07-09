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Ван Галь: «Сборные Франции и Португалии - это не команды, а наборы индивидуальностей»

09 Июля 2021, 11:29,

Экс-наставник сборной Голландии Луи ван Галь высказался о неудачном выступлении топ-сборных на чемпионате Европы - 2020.

«Почему сборные Португалии, Франции и Голландии не добились успеха на турнире? У них нарушен баланс между футболистами и тренерским штабом.

У голландцев сильная по именам команда, однако эти игроки ничего не показали в поединке против Чехии. То же самое можно сказать о Франции и Португалии. Для меня это не команды, а наборы индивидуальностей», - приводит слова специалиста beIN Sports.

Напомним, что в финал чемпионата Европы вышли сборные Англии и Италии. Поединок состоится в Лондоне 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Луи Ван Галь
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Комментарии (1)
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0
Zenituwka
09 Июля 2021, 11:35

Точно подмечено.

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