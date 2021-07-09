Брага: «Виллаш-Боаш мог сделать «Зенит» топ-клубом Европы, но назначить его в сборную России было бы странно»

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09 Июля 2021, 09:00,
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Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал мнение о возможном приходе в сборную России бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша.
- Отставка Черчесова – это вполне нормально. Теперь надо смотреть, кто будет следующим тренером. Всегда есть надежда, что после изменений станет лучше. Нужно понимать, какое развитие будет у сборной России, по какому пути она пойдёт.
Виллаш-Боаш? Раньше он никогда не руководил какой-то сборной, за исключением давней истории с Британскими Виргинскими островами. Как мы знаем, работа в клубе и работа в сборной – это совсем разные вещи. Кроме того, в России сложная сборная, в ней надо бороться с большой критикой.
Не говорю, что Виллаш-Боаш – плохой вариант, но это странный вариант. При этом я сам его поклонник. Мы все знаем, что без лимита он мог привести в «Зенит» Фалькао и Моутинью и вывести питерский клуб на европейский топ-уровень. Но в России же на первом месте интересы сборной, поэтому есть такой лимит. А каких результатов она с ним добивается? Значит, в стране потеряли европейский топ-клуб и потеряли сборную.
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная России, Андре Виллаш-Боаш, Микаэль Брага
Брага мог бы стать хорошим мужем Селиховой, но она занята)
Боаш вроде как ученик Моуриньо, который в свое очередь учился у сэра Бобби Робсона а потом Ван Гала. Хорошая школа конечно, но с Зенитом он ничего не смог. Надо брать не только тренера а менеджера, как был в свое время САФ, который Манчестер поднял именно за счет молодежи, вспомните выпуск 92 и смог таки Ливерпуль "скинуть с гребанного насеста". Но такому тренеру нужно время и терпение
Что это было? Рассказы про великий Манчестер?) Вроде тема то другая)..
Про то какой тренер нужен
Бражка прав. Но если брать тренера-иностранца в сборную, то надо брать того кто умеет работать как с молодыми, так и с весьма среднего класса игроками. Нет смысла брать дорогого топового или просто распиаренного тренера, потому что задача будет не выполнена. А сейчас важно в кратчайшие сроки провести смену поколений, выстраивать новую модель игры основываясь на сильных качествах молодёжи и готовить команду не к этому чм, а целенаправленно к следующему, при этом будущий евро использовать как промежуточно-контрольный турнир для определения дальнейшей стратегии.