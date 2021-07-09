Брага: «Виллаш-Боаш мог сделать «Зенит» топ-клубом Европы, но назначить его в сборную России было бы странно»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал мнение о возможном приходе в сборную России бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша.

- Отставка Черчесова – это вполне нормально. Теперь надо смотреть, кто будет следующим тренером. Всегда есть надежда, что после изменений станет лучше. Нужно понимать, какое развитие будет у сборной России, по какому пути она пойдёт.

Виллаш-Боаш? Раньше он никогда не руководил какой-то сборной, за исключением давней истории с Британскими Виргинскими островами. Как мы знаем, работа в клубе и работа в сборной – это совсем разные вещи. Кроме того, в России сложная сборная, в ней надо бороться с большой критикой.

Не говорю, что Виллаш-Боаш – плохой вариант, но это странный вариант. При этом я сам его поклонник. Мы все знаем, что без лимита он мог привести в «Зенит» Фалькао и Моутинью и вывести питерский клуб на европейский топ-уровень. Но в России же на первом месте интересы сборной, поэтому есть такой лимит. А каких результатов она с ним добивается? Значит, в стране потеряли европейский топ-клуб и потеряли сборную.