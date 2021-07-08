Сабитов: «Судьи не помогали Англии выйти в финал Евро»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о спорном пенальти, с помощью которого в полуфинале Евро-2020 сборная Англии обыграла Данию в дополнительное время (2:1).

- В плане судейских моментов стоит больше слушать экспертов, которые напрямую связаны с этим делом и разбираются в нём лучше, чем мы. И я уже говорил, что всё равно победителями Евро станут англичане. Это их чемпионат. Нестандартный формат проведения соревнований в одиннадцати странах, решающие матчи в Лондоне – всё это в пользу Англии.

А что касается пенальти на Стерлинге, то его не сравнить с пенальти, который судья Синер поставил в ворота московского «Динамо» в финале Кубка России 1995 года против «Ротора». Вот тогда была настоящая подстава, и никакого ВАРа в то время не было. Кстати, Веретенников тот пенальти не забил, и «Динамо» потом выиграло в серии пенальти. Я думаю, что сейчас в проходе сборной Англии в финал всё чисто безо всякой помощи арбитра. Зачем ему надо было бы себя палить? Просто это чемпионат англичан, вот и всё.