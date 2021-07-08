​Черчесов высказался после своей отставки

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08 Июля 2021, 16:47,
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После пяти лет работы главным тренером сборной России Станислав Черчесов покинул занимаемую должность. В четверг РФС сообщил о расторжении трудового соглашения с тренером. Вскоре сам Станислав Черчесов дал комментарий для МК.
«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни», - поделился своими мыслями Черчесов.
Теперь уже экс-тренер российской национальной команды также поблагодарил за совместную работу игроков, тренеров, медиков и РФС.
Напомним, что самым ярким достижением Станислава Черчесова стало выступление сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Тогда российская команда вышла в плей-офф, где сенсационно смогла пройти сборную Испании по пенальти. В четвертьфинале команда Черчесова уступила Хорватии в серии одиннадцатиметровых.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
Вот нормально прокомментировал мужик, а то слышишь из его уст только какую-то никому не понятную ахинею и чуж про футбол...