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​Черчесов высказался после своей отставки

08 Июля 2021, 16:47,

После пяти лет работы главным тренером сборной России Станислав Черчесов покинул занимаемую должность. В четверг РФС сообщил о расторжении трудового соглашения с тренером. Вскоре сам Станислав Черчесов дал комментарий для МК.

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни», - поделился своими мыслями Черчесов.

Теперь уже экс-тренер российской национальной команды также поблагодарил за совместную работу игроков, тренеров, медиков и РФС.

Напомним, что самым ярким достижением Станислава Черчесова стало выступление сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Тогда российская команда вышла в плей-офф, где сенсационно смогла пройти сборную Испании по пенальти. В четвертьфинале команда Черчесова уступила Хорватии в серии одиннадцатиметровых.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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1
Misha_diablo_football
08 Июля 2021, 16:57

Вот нормально прокомментировал мужик, а то слышишь из его уст только какую-то никому не понятную ахинею и чуж про футбол...

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