​Черчесов высказался после своей отставки

После пяти лет работы главным тренером сборной России Станислав Черчесов покинул занимаемую должность. В четверг РФС сообщил о расторжении трудового соглашения с тренером. Вскоре сам Станислав Черчесов дал комментарий для МК.

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни», - поделился своими мыслями Черчесов.

Теперь уже экс-тренер российской национальной команды также поблагодарил за совместную работу игроков, тренеров, медиков и РФС.

Напомним, что самым ярким достижением Станислава Черчесова стало выступление сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Тогда российская команда вышла в плей-офф, где сенсационно смогла пройти сборную Испании по пенальти. В четвертьфинале команда Черчесова уступила Хорватии в серии одиннадцатиметровых.