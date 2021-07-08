​Черчесов больше не тренер сборной России

РФС официально объявил об уходе Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России. В сообщении пресс-службы организации говорится, что решение о расторжении трудового соглашения с тренерским штабом было принято совместно с Черчесовым.

Теперь РФС начинает работу по поиску нового главного тренера для национальной команды.

Напомним, Станислав Черчесов работал со сборной России с 2016 года. На домашнем чемпионате мира в 2018 году российская команда под руководством Черчесова добралась до четвертьфинала. Впрочем, с тех пор сборная неоднократно оказывалась под шквалом критики из-за неудовлетворительных результатов. На Евро-2020 сборная России не смогла выйти из группы, финишировав на последнем месте.