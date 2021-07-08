​Черчесов больше не тренер сборной России

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08 Июля 2021, 15:51,
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РФС официально объявил об уходе Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России. В сообщении пресс-службы организации говорится, что решение о расторжении трудового соглашения с тренерским штабом было принято совместно с Черчесовым.
Теперь РФС начинает работу по поиску нового главного тренера для национальной команды.
Напомним, Станислав Черчесов работал со сборной России с 2016 года. На домашнем чемпионате мира в 2018 году российская команда под руководством Черчесова добралась до четвертьфинала. Впрочем, с тех пор сборная неоднократно оказывалась под шквалом критики из-за неудовлетворительных результатов. На Евро-2020 сборная России не смогла выйти из группы, финишировав на последнем месте.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
С праздником всех! Ждал этой новости с 2016 года, давно было пора!
какая же крутая новость!! иди мети улицы усатая никчемность
не...не понимаю...че усе радаваютьси...))) таперича какой бы тренир не пришол...будить тожа самае...))) пака не появютьси хотябы 20 ярких хфуцболистав в стране...))) хто будить играть??? наши коновалы??? лушче набрать 20 летних пасанов и селинаправлина их гатовить...)))
Тоже самое или нет,но будет надежда что хоть что то изменится, а с черчесом понятно что будет.
та неее... менятьси конеш будить...сморя какой рулявой придеть...))) а пасанов у нас щас много хороших...их бы в умелаи руки и умнаю голову...)))
Наконец дождались, теперь надеюсь приглушат тренера с мозгами (соображающий в современном футболе) а не с сердцем, яйцами, усами и т.п.
Салихову можно. Она без яиц.
Спасибо за все, не забудь бабло на депозит положить)
Забирайте Семака)
Семака сплавить было бы отлично, но только сборная продолжит играть в закидушку на Дзюбу ))) А при таком раскладе ничего не поменяется ))) Не, Богданыч пускай идёт в какой-нибудь чемпионат Нидерландов учится построению атакующей модели))
С новым тренером к новым горизонтам!!!
Правильное решение. Нас с детства учат быть благодарными - так вот Саламычу спасибо за Мундиаль 2018. Это было круто. И это надо помнить, плохое помнить вредно.
Хорошо, что у команды будет новый тренер и я прям желаю услышать имя, которое всех поразит. Я просто уверен Черчесова не убрали бы, не будь у РФС очень сильного кандидата на замену. Удивлюсь, если это не так.
Наконец-то! Может хоть какой-то смысл в сборной появится!
Не иначе что-то крупное в лесу сдохло
Ура!
Ну и правильно. Нужен тренер который произведет смену поколений.
Я не особо слежу за сборной России,но разве есть игроки способные заменить это поколение? Их физически просто нет.)
По мне так братаны Березуцкие выглядят образцом надежности в сравнении с клоунами Семеновым и Джикией.
Ну если придёт человек который в этом будет заинтересован и умеет это делать, то найдет молодеж. Это все равно необходимо сделать, как бы то ни было. И л чше раньше. Пускай Захарян,Тюкавин,Мостовой,Макаров,Фомин,Круговой и прочие шишки набивают смолоду. Авось к пику карьеры что из них и вырастит.
Сорри,я даже таких фамилий не знаю.) Эти игроки ещё слабее Миранчука,Головина и пр.
Джикия в разы лучше Березуцких да Игнаша тоже.
Вообще это поколение ничем не хуже 2008 года.
Если не ориентироваться на парочку фартовых резалтов то такие выводы неизбежны.
Чем же так хорош Джикия? Яркой харизмой да и только.В Спартаке он лажает постоянно,ты видимо матчи Спартака смотришь пару раз за сезон.)
Как страшный сон вспомнил Берёз в центре обороны. Джикия один лучше их обоих. А так, вот это поколение которое на молодежном евро играло, вполне выглядит перспективно, а главное что ещё не испорченные. Если уже сейчас начать их бросать в пекло, то могут выстрелить года через 4. Просто их надо подразбавить немного условными Бариновым,Зобниным, Джикией. Чтобы 4-6 человек в заявке были на опыте, а остальные перспективная молодеж.
"Зоя Ивановна, примите от этих граждан брак и выдайте им другой" (с)