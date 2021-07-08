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​Черчесов больше не тренер сборной России

08 Июля 2021, 15:51,

РФС официально объявил об уходе Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России. В сообщении пресс-службы организации говорится, что решение о расторжении трудового соглашения с тренерским штабом было принято совместно с Черчесовым.

Теперь РФС начинает работу по поиску нового главного тренера для национальной команды.  

Напомним, Станислав Черчесов работал со сборной России с 2016 года. На домашнем чемпионате мира в 2018 году российская команда под руководством Черчесова добралась до четвертьфинала. Впрочем, с тех пор сборная неоднократно оказывалась под шквалом критики из-за неудовлетворительных результатов. На Евро-2020 сборная России не смогла выйти из группы, финишировав на последнем месте. 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (26)
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0
Vaisili0k
08 Июля 2021, 18:28

С праздником всех! Ждал этой новости с 2016 года, давно было пора!

2
Sanich-San
08 Июля 2021, 17:44

какая же крутая новость!! иди мети улицы усатая никчемность

3
jUMPER
08 Июля 2021, 17:33

не...не понимаю...че усе радаваютьси...))) таперича какой бы тренир не пришол...будить тожа самае...))) пака не появютьси хотябы 20 ярких хфуцболистав в стране...))) хто будить играть??? наши коновалы??? лушче набрать 20 летних пасанов и селинаправлина их гатовить...)))

1
shatun
08 Июля 2021, 18:05

Тоже самое или нет,но будет надежда что хоть что то изменится, а с черчесом понятно что будет.

2
jUMPER
08 Июля 2021, 18:10

та неее... менятьси конеш будить...сморя какой рулявой придеть...))) а пасанов у нас щас много хороших...их бы в умелаи руки и умнаю голову...)))

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1
Misha_diablo_football
08 Июля 2021, 16:55

Наконец дождались, теперь надеюсь приглушат тренера с мозгами (соображающий в современном футболе) а не с сердцем, яйцами, усами и т.п.

0
Карыч Кар
08 Июля 2021, 17:57

Салихову можно. Она без яиц.

2
CERG
08 Июля 2021, 16:46

Спасибо за все, не забудь бабло на депозит положить)
Забирайте Семака)

1
Zenituwka
08 Июля 2021, 17:54

Семака сплавить было бы отлично, но только сборная продолжит играть в закидушку на Дзюбу ))) А при таком раскладе ничего не поменяется ))) Не, Богданыч пускай идёт в какой-нибудь чемпионат Нидерландов учится построению атакующей модели))

1
Ангелов Вячеслав
08 Июля 2021, 16:45

С новым тренером к новым горизонтам!!!

1
White_Shark
08 Июля 2021, 16:44

Правильное решение. Нас с детства учат быть благодарными - так вот Саламычу спасибо за Мундиаль 2018. Это было круто. И это надо помнить, плохое помнить вредно.
Хорошо, что у команды будет новый тренер и я прям желаю услышать имя, которое всех поразит. Я просто уверен Черчесова не убрали бы, не будь у РФС очень сильного кандидата на замену. Удивлюсь, если это не так.

4
Карыч Кар
08 Июля 2021, 16:43

Наконец-то! Может хоть какой-то смысл в сборной появится!

3
Bathet30
08 Июля 2021, 16:41
Неужели народ дождался этого замечательного дня. Посмотрим, с каким тренером и с какими игроками будем выползать из болота.
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3
noname_344
08 Июля 2021, 16:35
Лицо в шапке какое-то грустное. Не подходит для человека, который получил хорошую неустойку.
4
Azymuth
08 Июля 2021, 16:12

Не иначе что-то крупное в лесу сдохло

3
sierge
08 Июля 2021, 16:01

Ура!

2
Zenituwka
08 Июля 2021, 15:59

Ну и правильно. Нужен тренер который произведет смену поколений.

1
ILLNAT
08 Июля 2021, 16:36

Я не особо слежу за сборной России,но разве есть игроки способные заменить это поколение? Их физически просто нет.)
По мне так братаны Березуцкие выглядят образцом надежности в сравнении с клоунами Семеновым и Джикией.

1
Zenituwka
08 Июля 2021, 17:47

Ну если придёт человек который в этом будет заинтересован и умеет это делать, то найдет молодеж. Это все равно необходимо сделать, как бы то ни было. И л чше раньше. Пускай Захарян,Тюкавин,Мостовой,Макаров,Фомин,Круговой и прочие шишки набивают смолоду. Авось к пику карьеры что из них и вырастит.

0
ILLNAT
08 Июля 2021, 18:26

Сорри,я даже таких фамилий не знаю.) Эти игроки ещё слабее Миранчука,Головина и пр.

3
CERG
08 Июля 2021, 16:50

Джикия в разы лучше Березуцких да Игнаша тоже.
Вообще это поколение ничем не хуже 2008 года.
Если не ориентироваться на парочку фартовых резалтов то такие выводы неизбежны.

0
ILLNAT
08 Июля 2021, 18:30

Чем же так хорош Джикия? Яркой харизмой да и только.В Спартаке он лажает постоянно,ты видимо матчи Спартака смотришь пару раз за сезон.)

3
Zenituwka
08 Июля 2021, 17:52

Как страшный сон вспомнил Берёз в центре обороны. Джикия один лучше их обоих. А так, вот это поколение которое на молодежном евро играло, вполне выглядит перспективно, а главное что ещё не испорченные. Если уже сейчас начать их бросать в пекло, то могут выстрелить года через 4. Просто их надо подразбавить немного условными Бариновым,Зобниным, Джикией. Чтобы 4-6 человек в заявке были на опыте, а остальные перспективная молодеж.

1
Azymuth
08 Июля 2021, 16:14

"Зоя Ивановна, примите от этих граждан брак и выдайте им другой" (с)

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