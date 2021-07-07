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Сборной России перед Евро выплатили долги по премиальным за выступление на ЧМ-2018

07 Июля 2021, 22:24,

Игроки сборной России получили премиальные за выступления на мундиале 2018 года. Об этом сообщает РБ-Спорт.

По информации источника, игроки, принимавшие участие на чемпионате мира 2018 года, а также тренерский штаб получили полные суммы премиальных. Тогда команда Станислава Черчесова добралась к стадии четвертьфинала, где уступила будущим финалистам – хорватам. Сумма задолженности составляла более 100 миллионов евро.

Добиться успеха такого масштаба, как на ЧМ, на Евро не удалось. Команда покинула турнир после группового этапа, заняв последнее место в группе B с Бельгией, Финляндией и Данией.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Чемпионат Мира, Чемпионат Европы
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