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Сабитов: «Англия станет чемпионом Европы, потому что она нестандартная страна»

06 Июля 2021, 16:52,

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Кириллу Иванцову поделился своим мнением о полуфиналистах Евро-2020 и о сборной Украины, которая проиграла в четвертьфинале Англии со счётом 0:4.

О сборной Украины

- Тяжело комментировать игру команды, когда она уступает в четыре мяча. Какие бы положительные моменты ты ни находил, счёт говорит сам за себя. Шевченко сказал в интервью, что украинцы не отступили от своей игры. Это, конечно, хорошо, но проблема в том, что результат четвертьфинала с Англией оказался совсем не такой, какой было надо. Трудно противостоять сопернику, который выше классом и явно подавляет тебя. А в целом сборная Украины выступила на чемпионате Европы весьма достойно.

О сборных Англии и Италии

- Мой прогноз: в финале встретятся Италия и Англия. У Манчини есть в распоряжении два плюс-минус равноценных состава, он поставил своей команде классную игру. Итальянцы амбициозны и играют с большим желанием. Но этот чемпионат Европы выиграет Англия, потому что и он необычный, и она необычная. Раньше англичане никогда не выигрывали Евро, хотя это делал даже СССР. Но сейчас чемпионат Европы проводится по нестандартному сценарию, и поэтому Англии, которая сама нестандартная страна, должно повезти сейчас.

О сборной Дании

- Датская сборная мне очень нравится. Она яркая и живая, рабочая в хорошем смысле это слова. Все игроки сборной Дании выкладываются по максимуму. Там нет звёздных мальчиков, ходящих по полю пешком. Наоборот, молодёжь в лице тех же Дольберга и Дамсгора гармонично встроена в основной состав и никак не портит рисунок. Ни в одном матче этого Евро у датчан не было провалов по игре.

О сборной Испании

- Испанская сборная, как всегда, старается получать удовольствие от футбола, но у неё есть проблемы с психологией. Стоит на секунду расслабиться – и счёт на табло может стать совсем другим. В матче со Швейцарией испанцы вели в один мяч, а в матче с Хорватией – в два, но позволяли соперникам отыгрываться и возрождать интригу. Испанцы – как настоящие российские герои: они искусственно создают себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать.

 

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Сборная Испании, Сборная Украины, Сборная Дании, евро-2020, Равиль Сабитов
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