Салихова: «Лёв никогда не пойдёт в сборную России»

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о возможном приглашении немецкого тренера Йоахима Лёва в сборную России.

«Лёв никогда не пойдет в сборную России. Сборная России давно уже не амбициозный проект. Нужно быть авантюристом, чтобы взяться за такое», - гласит сообщение Салиховой в телеграм-канале.

Напомним, что в настоящий момент сборной России руководит Станислав Черчесов. Под руководством 57-летнего специалиста национальная команда провалилась на Евро-2020, финишировав на последнем месте в своей группе. Действующий контракт тренера рассчитан до мундиаля 2022 года.