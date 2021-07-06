Салихова: «Лёв никогда не пойдёт в сборную России»

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06 Июля 2021, 09:14,
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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о возможном приглашении немецкого тренера Йоахима Лёва в сборную России.
«Лёв никогда не пойдет в сборную России. Сборная России давно уже не амбициозный проект. Нужно быть авантюристом, чтобы взяться за такое», - гласит сообщение Салиховой в телеграм-канале.
Напомним, что в настоящий момент сборной России руководит Станислав Черчесов. Под руководством 57-летнего специалиста национальная команда провалилась на Евро-2020, финишировав на последнем месте в своей группе. Действующий контракт тренера рассчитан до мундиаля 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Йоахим Лёв, Зарема Салихова
Ну, Спалетти, Манчини же приходили в Зенит, а Эмери в Спартак. Да и Капелло сборную тренировал :) Деньги не пахнут!