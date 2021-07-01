​«А ты тогда для чего нужен?»: Боярский задал вопрос Черчесову

Станислав Черчесов в среду во время заседания технического комитета РФС посетовал на недостаточный уровень мастерства игроков сборной России на фоне провала команды на чемпионате Европы. Известный артист и любитель футбола Михаил Боярский отреагировал на слова Черчесова.

«О том, что у нас не самые сильные футболисты, знают все. Но возникает вопрос к тренеру, а ты тогда для чего нужен?» - вопрошает Боярский, чьи слова передаёт sport24.

По мнению Боярского, Черчесов повёл себя трусливо, когда стал перекладывать вину с себя на футболистов.

Напомним, что сборная России заняла последнее место в группе с бельгийцами, датчанами и финнами. Команда Станислава Черчесова в трёх матчах Евро-2020 смогла раздобыть только три зачётных балла.