​Широков не нашёл причин, по которым можно оставить Черчесова

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков не нашёл причин, по которым Станислав Черчесов должен продолжать работу со сборной России. Видео со словами Широкова появилось в телеграм-канале Сергея Егорова под названием «Футбольный Биги».

«На чемпионате мира-2018, если честно, сколько мы матчей сыграли хорошо? С хорватами? Да. Из пяти один. После чемпионата мира мы провалились в Лиге наций. Как по мне, это провал, если мы не выходим никуда с равными соперниками. Тем более после эйфории чемпионата мира мы должны были разрывать.

Затем отбор на Евро. Имея в группе одну команду, с которой можно соперничать, мы не навязываем ровным счётом никакой борьбы. Влетаем 2:7… Остальных, этих глухонемых, понятно, мы обыграли. Затем опять Лига наций, и опять неудачно с позорным поражением 0:5 в последнем туре. А на Евро-2020 мы все три матча не алё.

И где тогда то, за что можно зацепиться, чтобы Черчесов остался? Я не вижу причин. Наша команда прогрессирует? Нет. У нас прогрессируют молодые игроки? Нет. У нас так и играют возрастные игроки, а молодых мы не любим. Хорошо, что сейчас Сафонову и Дивееву дали шанс. Это уже от того, что больше нечего делать, пришлось ставить, а то вообще заклюют. Я причин для продолжения сотрудничества не вижу», - сказал Широков.