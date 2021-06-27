ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Широков не нашёл причин, по которым можно оставить Черчесова

27 Июня 2021, 15:44,

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков не нашёл причин, по которым Станислав Черчесов должен продолжать работу со сборной России. Видео со словами Широкова появилось в телеграм-канале Сергея Егорова под названием «Футбольный Биги».

«На чемпионате мира-2018, если честно, сколько мы матчей сыграли хорошо? С хорватами? Да. Из пяти один. После чемпионата мира мы провалились в Лиге наций. Как по мне, это провал, если мы не выходим никуда с равными соперниками. Тем более после эйфории чемпионата мира мы должны были разрывать.

Затем отбор на Евро. Имея в группе одну команду, с которой можно соперничать, мы не навязываем ровным счётом никакой борьбы. Влетаем 2:7… Остальных, этих глухонемых, понятно, мы обыграли. Затем опять Лига наций, и опять неудачно с позорным поражением 0:5 в последнем туре. А на Евро-2020 мы все три матча не алё.

И где тогда то, за что можно зацепиться, чтобы Черчесов остался? Я не вижу причин. Наша команда прогрессирует? Нет. У нас прогрессируют молодые игроки? Нет. У нас так и играют возрастные игроки, а молодых мы не любим. Хорошо, что сейчас Сафонову и Дивееву дали шанс. Это уже от того, что больше нечего делать, пришлось ставить, а то вообще заклюют. Я причин для продолжения сотрудничества не вижу», - сказал Широков.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Роман Широков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Shvaine
27 Июня 2021, 16:15

Причина одна есть -это усы))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России