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​Газзаев считает, что Черчесов должен остаться в сборной России

25 Июня 2021, 19:23,

Известный тренер Валерий Газзаев не считает, что Станислава Черчесова нужно снимать с должности главного тренера сборной России после неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Об этом Газзаев рассказал «Спорт-Экспрессу». При этом экс-наставник ЦСКА отметил, что штабу российской сборной нужно сделать выводы.

«Вечно жить воспоминаниями о чемпионате мира нельзя. То, что было вчера, сегодня уже не годится. Команду надо обновлять», - поделился Газзаев своими мыслями.

Отметим, что сборная России на Евро-2020 финишировала последней в квартете В. Команда Станислава Черчесова раздобыла три очка в матчах против Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4).

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Валерий Газзаев
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