Головин – лучший игрок групповой стадии Евро-2020 по преодолённой дистанции

На официальном сайте УЕФА в разделе о статистике футболистов можно обнаружить, что Александр Головин лидирует по преодолённой дистанции. Полузащитник сборной России в матчах против Бельгии, Финляндии и Дании преодолел 36 километров.

На втором месте находится чех Томас Соучек, преодолевший 35,1 километра, а тройку замыкает венгр Адам Нодь, который пробежал 34,8 километра.

Ранее мы сообщали, что Артём Дзюба стал лучшим игроком группового этапа чемпионата Европы по количеству выигранных верховых единоборств.