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Головин – лучший игрок групповой стадии Евро-2020 по преодолённой дистанции

24 Июня 2021, 14:57,

На официальном сайте УЕФА в разделе о статистике футболистов можно обнаружить, что Александр Головин лидирует по преодолённой дистанции. Полузащитник сборной России в матчах против Бельгии, Финляндии и Дании преодолел 36 километров.

На втором месте находится чех Томас Соучек, преодолевший 35,1 километра, а тройку замыкает венгр Адам Нодь, который пробежал 34,8 километра.

Ранее мы сообщали, что Артём Дзюба стал лучшим игроком группового этапа чемпионата Европы по количеству выигранных верховых единоборств.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Александр Головин
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Комментарии (3)
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CELTIC FROST
24 Июня 2021, 15:55

курица. если ей отрубить голову. еще как бегает... по кругу... некоторое время. )

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Стэтхэм на минималках
24 Июня 2021, 15:29

То Дзюба лучший, то Головин, а толку как с козла молока)

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overkill666
24 Июня 2021, 15:35

ну так это и показательно. Дзюбе - в онан.. в баскетболисты идти надо было, а Головину в марафонцы.

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