Головин – лучший игрок групповой стадии Евро-2020 по преодолённой дистанции

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24 Июня 2021, 14:57,
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На официальном сайте УЕФА в разделе о статистике футболистов можно обнаружить, что Александр Головин лидирует по преодолённой дистанции. Полузащитник сборной России в матчах против Бельгии, Финляндии и Дании преодолел 36 километров.
На втором месте находится чех Томас Соучек, преодолевший 35,1 километра, а тройку замыкает венгр Адам Нодь, который пробежал 34,8 километра.
Ранее мы сообщали, что Артём Дзюба стал лучшим игроком группового этапа чемпионата Европы по количеству выигранных верховых единоборств.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Александр Головин
курица. если ей отрубить голову. еще как бегает... по кругу... некоторое время. )
То Дзюба лучший, то Головин, а толку как с козла молока)
ну так это и показательно. Дзюбе - в онан.. в баскетболисты идти надо было, а Головину в марафонцы.