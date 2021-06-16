Сабитов: «В футбол играют все, но побеждают уже не немцы»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил сборные Франции и Германии. Напомним, в первом туре группового этапа чемпионата Европы «трёхцветные» выиграли у «бундестим» со счётом 1:0.

- Создаётся впечатление, что сборная Германии уже не такая грозная, как до чемпионата мира 2018 года. А успешные результаты французов в последние годы неслучайны – у них появилось прекрасное поколение со множеством одарённых талантливых игроков. Плюс ко всему, команду возглавляет очень грамотный и сильный тренер Дидье Дешам. Сборную Франции правильно называют главным фаворитом Евро. Её впечатляющая атакующая линия в лице Бензема и Мбаппе может разорвать какую угодно оборону. И если бы не ВАР, зафиксировавший два офсайда, французы обыграли бы немцев не 1:0, а 3:0.

Возвращаясь к сборной Германии, стоит сказать, что она исторически славилась дожиманием своих соперников, но теперь теряет хватку. В товарищеском матче с Латвией перед чемпионатом Европы немцы вели к перерыву 5:0, но во втором тайме были уже не столь убедительны и выиграли его всего лишь со счётом 2:1, позволив сопернику забить гол. Ну и Франция победила Германию заслуженно. Есть фраза, что в футбол играют все, а побеждают немцы, которую сейчас впору перефразировать на вариант «в футбол играют все, но побеждают уже не немцы». При этом Германия всё равно должна выходить в плей-офф вместе с Францией и Португалией.