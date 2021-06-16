Сабитов: «Сборной России опять придётся свалиться на игру «Зенита»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о сборной России в разрезе прошедшего матча с Бельгией (0:3) и ожидаемого с Финляндией.

- Перед матчем с Бельгией было понятно, что соперник однозначно фаворит. Но по интервью наших игроков оказалось видно, что они переоценили себя: мол, если бы не быстрый гол Бельгии, то могли бы сыграть как минимум вничью. Ребята настолько верили в свою победу, что неудача пошатнула их веру в свои силы, но не надо так заострять на поражении внимание. В первом туре более сильная сборная обыграла более слабую, и на этом борьба не заканчивается, идём дальше.

На мой взгляд, в матче с Бельгией была допущена стратегическая ошибка. С учётом силы соперника, ту игру надо было использовать как генеральную репетицию встреч с Финляндией и Данией – своеобразный контрольный матч, как любит говорить Черчесов. Раз наигрывали раньше схему с тремя центральными защитниками, значит, нужно было не отходить от неё. И было бы хорошо посмотреть с первых минут, что представляют из себя в бою футболисты, не являющиеся твёрдыми игроками основного состава.

Теперь стоит вопрос, с двумя центральными защитниками играть против Финляндии или с тремя, ставить ли Семенова в состав после роковой грубейшей ошибки в матче с Бельгией. С другой стороны, от Дивеева Лукаку тоже легко убежал, когда забивал третий гол, и у Дивеева с Джикией есть повреждения.

В первом туре финны предстали дисциплинированной, организованной и обученной в тактическом плане командой. Дания в том матче была фаворитом, имела большое преимущество и нанесла 23 удара по воротам, в том числе с пенальти, но всё равно проиграла. Значит, финская сборная – очень крепкий орешек, для которого, похоже, действует принцип казино. В том плане, что новичку в первый раз везёт, а финская команда как раз дебютант крупных турниров сборных.

В матче против Финляндии мы столкнёмся с насыщенной обороной и непробиваемым вратарём. За счёт чего пытаться вскрывать защиту такого соперника? За счёт быстрых флангов – вряд ли, потому что противник обоснуется на своей половине поля и перекроет свободные зоны. Наверное, опять придётся свалиться на игру «Зенита» с длинными передачами на Дзюбу, который должен будет принимать мячи и либо сбрасывать их, либо сохранять, разворачиваться и бить по воротам. Но дело в том, что Дзюбе будет весьма нелегко против высокорослых финских защитников.