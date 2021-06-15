Брага: «Что там Черчесов говорил про Жиркова перед стартом Евро?»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал травму защитника сборной России Юрия Жиркова.

- Я говорил, что Черчесов должен когда-нибудь отвечать за свои решения. И вот – ситуация с Жирковым. Что там про него сказал Черчесов перед стартом Евро? Что Жирков способен сыграть все минуты на групповом этапе, а по факту он сыграл меньше тайма, и теперь Черчесов заявляет, что выступление Жиркова на турнире наверняка закончено. Когда футболисту почти 40 лет, можно предвидеть его травмы. Я не говорю, что Черчесов заранее должен всё предсказывать и знать, что будет. Все люди ошибаются, но если ты говоришь, что самый лучший и никогда не ошибаешься, а футбольное поле говорит об обратном, это не делает тебе чести.