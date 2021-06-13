Шкриньяр: «Рад, что с Эриксеном всё в порядке»

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13 Июня 2021, 19:51,
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Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался об инциденте с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.
«Мы смотрели матч с парнями и были очень напуганы. Это что-то ужасное. Я действительно испугался, весь футбольный мир испугался. Я рад, что с Кристианом всё в порядке, надеюсь, что скоро он вернётся на поле», - цитирует Шкриньяра пресс-служба УЕФА.
Отметим, что и Шкриньяр, и Эриксен на клубном уровне выступают за «Интер».
Сборная Словакии сыграет против сборной Польши уже завтра, 14 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Кристиан Эриксен, Милан Шкриньяр