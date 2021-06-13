Шкриньяр: «Рад, что с Эриксеном всё в порядке»

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался об инциденте с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

«Мы смотрели матч с парнями и были очень напуганы. Это что-то ужасное. Я действительно испугался, весь футбольный мир испугался. Я рад, что с Кристианом всё в порядке, надеюсь, что скоро он вернётся на поле», - цитирует Шкриньяра пресс-служба УЕФА.

Отметим, что и Шкриньяр, и Эриксен на клубном уровне выступают за «Интер».

Сборная Словакии сыграет против сборной Польши уже завтра, 14 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.