Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Шкриньяр: «Рад, что с Эриксеном всё в порядке»

13 Июня 2021, 19:51,

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался об инциденте с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

«Мы смотрели матч с парнями и были очень напуганы. Это что-то ужасное. Я действительно испугался, весь футбольный мир испугался. Я рад, что с Кристианом всё в порядке, надеюсь, что скоро он вернётся на поле», - цитирует Шкриньяра пресс-служба УЕФА.

Отметим, что и Шкриньяр, и Эриксен на клубном уровне выступают за «Интер».

Сборная Словакии сыграет против сборной Польши уже завтра, 14 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кристиан Эриксен, Милан Шкриньяр
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели