Энрике: «Надеемся, что скоро увидим Эриксена на поле»

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13 Июня 2021, 19:18,
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддержал датского полузащитника Кристиана Эриксена.
«Мы горячо обнимаем Эриксена, его коллег и семью. Надеемся, что уже скоро сможем увидеть Кристиана на поле», - сказал Энрике на пресс-конференции перед матчем против сборной Швеции.
Напомним, что Эриксен потерял сознание в первом тайме матча со сборной Финляндии (0:1), на данный момент датчанин находится в больнице, ему ещё предстоит пройти некоторые обследование, после чего он приступит к восстановлению.
Сборная Испании завтра, 14 июня, сыграет против сборной Швеции, матч начнётся в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Луис Энрике, Кристиан Эриксен