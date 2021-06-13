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Энрике: «Надеемся, что скоро увидим Эриксена на поле»

13 Июня 2021, 19:18,

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддержал датского полузащитника Кристиана Эриксена.

«Мы горячо обнимаем Эриксена, его коллег и семью. Надеемся, что уже скоро сможем увидеть Кристиана на поле», - сказал Энрике на пресс-конференции перед матчем против сборной Швеции.

Напомним, что Эриксен потерял сознание в первом тайме матча со сборной Финляндии (0:1), на данный момент датчанин находится в больнице, ему ещё предстоит пройти некоторые обследование, после чего он приступит к восстановлению.

Сборная Испании завтра, 14 июня, сыграет против сборной Швеции, матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Луис Энрике, Кристиан Эриксен
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