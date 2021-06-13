Брага: «Сборная России безнадёжна, и Черчесов должен когда-то отвечать за свои решения»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поражение сборной России от Бельгии (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

- В общем результат предсказуемый, но сама игра оставила слишком грустное впечатление. Сборная России выглядела безнадёжно, почти как никогда. Бельгия победила очень спокойно, играя где-то на пятнадцать процентов своих возможностей. Мне кажется, Черчесов должен когда-то отвечать за свои решения, которые оборачиваются провалом. Он решил брать Шунина вместо Гилерме и не ставить Сафонова, он практически всегда определяет в основной состав Семёнова. Я думаю, что их ошибки – это в первую очередь вина того, кто их вызывает и ставит.

Работа тренера такова, что если он принимает правильные решения, то он молодец. Но если он принимает неправильные решения, надо говорить, что он не молодец. А потом, неприятна обратная замена Черышева, подобные ситуации бывали у Черчесова не один раз в последнее время. Плюс есть проблема в нападении, где три форварда с одной и той же стилистикой. Получается, что когда не идёт игра с Дзюбой, принципиально изменить схему нельзя. Всё это вызывает вопросы к работе тренера. Теперь, если не получится быстрый гол в ворота Финляндии, она может обыграть Россию, как Данию.