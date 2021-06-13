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Брага: «Сборная России безнадёжна, и Черчесов должен когда-то отвечать за свои решения»

13 Июня 2021, 15:30,

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поражение сборной России от Бельгии (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

- В общем результат предсказуемый, но сама игра оставила слишком грустное впечатление. Сборная России выглядела безнадёжно, почти как никогда. Бельгия победила очень спокойно, играя где-то на пятнадцать процентов своих возможностей. Мне кажется, Черчесов должен когда-то отвечать за свои решения, которые оборачиваются провалом. Он решил брать Шунина вместо Гилерме и не ставить Сафонова, он практически всегда определяет в основной состав Семёнова. Я думаю, что их ошибки – это в первую очередь вина того, кто их вызывает и ставит.

Работа тренера такова, что если он принимает правильные решения, то он молодец. Но если он принимает неправильные решения, надо говорить, что он не молодец. А потом, неприятна обратная замена Черышева, подобные ситуации бывали у Черчесова не один раз в последнее время. Плюс есть проблема в нападении, где три форварда с одной и той же стилистикой. Получается, что когда не идёт игра с Дзюбой, принципиально изменить схему нельзя. Всё это вызывает вопросы к работе тренера. Теперь, если не получится быстрый гол в ворота Финляндии, она может обыграть Россию, как Данию.

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Микаэль Брага, евро-2020
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Комментарии (6)
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0
Zenituwka
13 Июня 2021, 16:57

На воротах должен играть Сафонов. В центре обороны никаких Бариновых, Семеновых. Есть Дивеев, тоже не фонтан, но хоть молод и на стандартах хорош, пусть Евгеньев набирается опыта, в этом хоть смысл есть. Слева уволить Жиркова, пускай Караваев играет, он в хорошей форме. В центре мне непонятно наличие Оздоева. Он на спаде. А в атаке от Дзюбы одного толку мало. Лучше попробовать пару Соболь-Дзюба.

0
779
13 Июня 2021, 16:13

Просто и немногословно. И абсолютно справедливо.

1
CERG
13 Июня 2021, 15:56

Когда-нибудь и ты ответишь за свой словесный понос)
Игра могла сложиться по другому, был бы успех да вот уровень - вещь незыблемая)

1
779
13 Июня 2021, 16:14

Привет, CERG!
Вижу, что и тебя не особо расстроил вчерашний матч.)))

1
CERG
13 Июня 2021, 16:44

Привет!
Нет, когда пропускаем голы вроде первого, зубами еще скрежечу), но в целом картину можно было предугадать)

0
ингерман
13 Июня 2021, 15:34

ай не говори гоп.. самое интересное еще упереди.. )))

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