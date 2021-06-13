Конец карьеры или второе рождение: Что будет с Эриксеном

После матча Дания – Финляндия мало кто переживал по поводу результата, хоть и сенсационного. Всех волновало одно – состояние здоровья полузащитника датской сборной Кристиана Эриксена, который упал без сознания из-за остановки сердца. К счастью, датчанина удалось вернуть к жизни. Но что ждет его дальше? Рассуждаем о перспективах Кристиана Эриксена.

ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ

Очевидно, что у текущего Евро-2020 уже есть победители – это врачи, которые спасли жизнь Кристиану Эриксену. Их моментальная реакция и профессиональная экстренная помощь помогли игроку «Интера» пробудиться «с того света».

Сейчас датские медики уверяют, что у Кристиана Эриксена случилась остановка сердца именно из-за проблем с этим органом. Возможно, после детального обследования будет установлена иная причина, но сам факт определенно пугает.

Многие в тот момент вспоминали скоропостижную смерть Антонио Пуэрты. К счастью, всё обошлось.

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С ТАКИМ ДИАГНОЗОМ ИГРАЮТ

Эриксен – далеко не единственный игрок, который столкнулся с таким заболеванием. Например, футболист сборной Голландии Дэйли Блинд не первый год страдает от проблем с сердцем, но продолжает играть в футбол, хотя даже его отец заявил, что Дэйли каждый раз рискует, когда выходит на поле.

Так, в декабре 2019-го года Блинд-мл. почувствовал головокружение в матче против «Валенсии». В той игре Дэйли был сам не похож на себя, и медики почувствовали неладное. Оказалось, что у голландца воспаление сердечной мышцы. Спустя десять дней после той игры Блинду поставили дефибриллятор, с которым он играет по сей день.

В августе 2020-го дефибриллятор временно отключился, из-за чего Блинд упал без сознания в товарищеском матче против «Герты». Медики тогда сработали вовремя, вернув Блинда к жизни.

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Сейчас Дэйли является игроком сборной Голландии на Евро-2020 и уж точно не думает о завершении карьеры.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ РИСКОВАТЬ?

Кристиану Эриксену всего 29 лет, и он ещё может поиграть на высоком уровне как минимум года 3-4 точно, но тут есть сразу несколько факторов, которые могут сыграть против него.

Первый и самый важный – это заключение медицинского персонала. Сейчас Кристиана будут обследовать вдоль и поперёк, выявляя возможные причины остановки сердца. Очевидно, что если медики выявят серьёзную причину, которая в дальнейшем может вновь привести к подобным последствиям, то ни о какой игровой карьере речи и быть не может.

Вторая – это психологическое состояние Эриксена. Естественно, что после того, как Кристиан едва не оказался на том свете, он будет максимально опасаться за своё здоровье, а значит беречь себя на поле. Это, в свою очередь, может оказать негативные последствия на качество игры Кристиана.

Он не понаслышке знает, что такое досрочное завершение карьеры. Его бывший одноклубник Райан Мейсон в 26 лет завершил карьеру после перелома черепа. Сейчас он успел поработать исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма».

Может быть, Эриксену уже стоит подумать и тренерском поприще?