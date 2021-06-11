Вспышка коронавируса в сборной: Чем это будет грозить командам на Евро-2020

Чемпионат Европы 2020, к счастью, всё-таки состоится, однако пандемия коронавируса ещё никуда не делась. Спортивный мир привык к тому, что играть приходится под угрозой этого заболевания. Не исключено, что ковид может подпортить кому-то планы. Рассказываем о том, что будет, если в какой-либо сборной начнется вспышка коронавируса.

УЕФА, руководствуясь требованиями ВОЗ, а также «ковидными регламентами» стран-хозяек чемпионата Европы, подготовил ряд рекомендаций и требований, которые придётся соблюдать всем участникам Евро-2020.

Допустим, в одной из сборных началась вспышка коронавируса. Конечно, не хотелось бы, чтобы такой вариант случился, но исключать его нельзя. К слову, первые «ласточки» уже есть – в сборной Испании сразу два футболиста сдали положительные тесты на COVID-19. Речь идёт о Диего Льоренте и Серхио Бускетс. Оба футболиста уже покинули расположение сборной и смогут вернуться туда не раньше, чем через две недели.

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Согласно испанскому коронавирусному протоколу, если будет выявлен третий заболевший, это будет означать неконтролируемую вспышку заболевания в команде. В связи с этим испанская федерация футбола в срочном порядке вызвала ещё пятерых футболистов, которые тренируются в отдельном «пузыре», и в случае необходимости они будут дозаявлены до основной команды. Кроме того, свои отдельные тренировки начала испанская молодёжка в составе одиннадцати человек.

Буквально в момент публикации новости стало известно о том, что и у соперника сборной Испании, сборной Швеции, два заболевших игрока – Деян Кулусевски и Маттиас Сванберг. Шведская федерация не стала паниковать, заявив, что не будет никого вызывать дополнительно, а просто дождутся выздоровления футболистов.

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Что же говорит о таких ситуациях УЕФА?

Согласно регламенту, сборная может выйти на поле и принять участие в матче в том случае, если в её составе есть 13 футболистов, т.е. стартовый состав и два запасных. Если же команда не набирает такого количества игроков, то ей будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3.

Естественно, что в связи с высокими рисками заболеваемости, УЕФА рассматривает такую возможность, чтобы команда могла в экстренном порядке заявить игроков. Да, пока официально об этом не говорят, дабы не создавать прецедент, но близкие к УЕФА источники подтверждают, что чиновники действительно готовы пересмотреть регламент по дозаявке непосредственно по ходу Евро-2020.

Чего не будет гарантированно, так это переноса игр. Турнир и так проходит в максимально форсированном графике, так что даже перенос одного матча хотя бы на один день порушит всю систему.

В такой ситуации искренне хочется верить, что коронавирус не станет полноправным участником футбольного праздника.