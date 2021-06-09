В сборной Испании выявлен ещё один случай коронавируса, названы шесть игроков на дозаявку

Защитник Диего Льоренте подхватил коронавирусную инфекцию в расположении сборной Испании, об этом рапортует ESPN со ссылкой на пресс-службу «красной фурии».

Ранее Covid-19 заразился полузащитник Серхио Бускетс. В связи с этим национальная команда Испании провела вчерашний контрольный поединок с Литвой (4:0) молодежным составом.

Стало известно, что шесть игроков могут быть дозаявлены в случае необходимости. В их число вошли: вратарь Кепа, защитник Рауль Альбиоль, хавбеки Карлос Солер, Браис Мендес, Пабло Форнальс и форвард Родриго Морено.

На Евро-2020 сборная Испании сыграет против Польши, Словакии и Швеции.