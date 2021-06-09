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В Азербайджане объяснили свою позицию по невыдаче аккредитации Арустамяну

09 Июня 2021, 00:39,

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов объяснил позицию футбольных руководителей Азербайджана, которые заблокировали выдачу аккредитации на матчи чемпионата Европы 2020 года для журналиста «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна.

Поскольку турнир проводится в 11 странах, то подавшие заявки на аккредитацию, должны получить добро от каждого организатора, даже если и не будут работать в их стране.

- Этот человек на протяжении многих лет неоднократно незаконно посещал оккупированные земли Азербайджана и во время этих визитов не получал разрешения от соответствующих структур Азербайджана, - цитирует Мамедова Haqqin.

Также представитель азербайджанской федерации посоветовал Арустамяну жаловаться в УЕФА. Добавим, что у других журналистов «Матч ТВ» проблем с аккредитацией не возникло.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Нобель Арустамян, Эльхан Мамедов
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