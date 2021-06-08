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Шевченко: «Меня не интересует реакция России на форму сборной Украины»

08 Июня 2021, 09:07,

Рулевой сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с представителями СМИ после контрольного поединка против национальной команды Кипра (4:0).

В беседе был затронут вопрос о новой форме «жёлто-синих», в которой команда собирается сыграть на чемпионате Европы-2020. Эта экипировка вызвала недовольство в России, поскольку на футболку был нанесен силуэт Украины, который включает в себя Крымский полуостров.

«Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция, наших болельщиков. Нашим болельщикам форма понравилась», - заявил наставник.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины встретится с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко
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Комментарии (3)
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sedon
08 Июня 2021, 10:40

Дело-то не в карте, пусть хоть Луну (как Турция) себе нарисуют, а в нацистском лозунге!

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Buhlov Shtaket
08 Июня 2021, 11:33

В УЕФА дали ответ ! Форма сборной Украины полностью соответствует нормам и законам УЕФА ! А то что тебе по телевизору сказали что там что то нацистское , то уж извините лечиться нужно !!!

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