Шевченко: «Меня не интересует реакция России на форму сборной Украины»

Рулевой сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с представителями СМИ после контрольного поединка против национальной команды Кипра (4:0).

В беседе был затронут вопрос о новой форме «жёлто-синих», в которой команда собирается сыграть на чемпионате Европы-2020. Эта экипировка вызвала недовольство в России, поскольку на футболку был нанесен силуэт Украины, который включает в себя Крымский полуостров.

«Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция, наших болельщиков. Нашим болельщикам форма понравилась», - заявил наставник.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины встретится с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.