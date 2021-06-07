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​Сборная Испании вызвала 4 новых игроков и вызовет ещё

07 Июня 2021, 19:44,

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс сдал положительный результат теста на коронавирус. Учитывая возможные последствия, по указанию главного тренера Луиса Энрике в команду были вызваны четыре новых футболиста. Это Родриго Морено («Лидс»), Пабло Форнальс («Вест Хэм»), Карлос Солер («Валенсия») и Брайс Мендес («Сельта»). Они образуют параллельный так называемый «пузырь», не пересекаясь с игроками, которые уже были в сборной.

Отмечается, что после товарищеской игры против Литвы небольшая группа игроков, состав которой ещё не подтверждён, тоже присоединится к сборной Испании на тех же условиях. Они будут тренироваться в разное время.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Родриго Морено, Карлос Солер, Пабло Форнальс, Брайс Мендес
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