​Сборная Испании вызвала 4 новых игроков и вызовет ещё

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс сдал положительный результат теста на коронавирус. Учитывая возможные последствия, по указанию главного тренера Луиса Энрике в команду были вызваны четыре новых футболиста. Это Родриго Морено («Лидс»), Пабло Форнальс («Вест Хэм»), Карлос Солер («Валенсия») и Брайс Мендес («Сельта»). Они образуют параллельный так называемый «пузырь», не пересекаясь с игроками, которые уже были в сборной.

Отмечается, что после товарищеской игры против Литвы небольшая группа игроков, состав которой ещё не подтверждён, тоже присоединится к сборной Испании на тех же условиях. Они будут тренироваться в разное время.