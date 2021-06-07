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​Венгер назвал сборную с самым высоким творческим потенциалом

07 Июня 2021, 14:38,

Известный тренер Арсен Венгер, который в настоящий момент работает в отделе по развитию ФИФА, назвал сборную с самым высоким творческим потенциалом среди тех, кто выступит на чемпионате Европы.

«На мой взгляд, ближе всего к сборной Франции находится сборная Англии. Это команда с самым высоким творческим потенциалом в Европы. У них в составе есть бомбардир, которому для гола не нужно много моментов. Мне также нравятся Фил Фоден, Мэйсон Маунт, Джек Грилиш и Деклан Райс. Они могут конкурировать с кем угодно. Просто они не очень стабильны и зрелы в обороне», - рассказал Венгер beIN Sports.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсен Венгер, Сборная Англии
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Комментарии (3)
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Misha_diablo_football
07 Июня 2021, 17:00

Футбол играют 22 человека а выиграет Германия или Италия))...

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Pal Pay
07 Июня 2021, 16:52

А выиграет Италия. Скриньте.

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Bourgignon Alex
07 Июня 2021, 16:31

Арсен, а как же сборная России и её дзюбанутый лидер-дрочер???

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