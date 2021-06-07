​Венгер назвал сборную с самым высоким творческим потенциалом

Известный тренер Арсен Венгер, который в настоящий момент работает в отделе по развитию ФИФА, назвал сборную с самым высоким творческим потенциалом среди тех, кто выступит на чемпионате Европы.

«На мой взгляд, ближе всего к сборной Франции находится сборная Англии. Это команда с самым высоким творческим потенциалом в Европы. У них в составе есть бомбардир, которому для гола не нужно много моментов. Мне также нравятся Фил Фоден, Мэйсон Маунт, Джек Грилиш и Деклан Райс. Они могут конкурировать с кем угодно. Просто они не очень стабильны и зрелы в обороне», - рассказал Венгер beIN Sports.