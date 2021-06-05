​У Лапорта спросили, чувствует ли он себя испанцем

Защитник Эмерик Лапорт сменил футбольное гражданство с французского на испанское и в пятницу дебютировал за «красную фурию» в товарищеском матче против Португалии. После игры, завершившейся нулевой ничьей, Лапорт ответил на вопрос, чувствует ли он себя испанцем.

«Это довольно сильный вопрос. Скажу, что мои цели совпадают с целями сборной Испании. Никто не может сомневаться в том, что я сделаю всё ради команды», - приводит слова Лапорта испанская Marca.

На чемпионате Европы сборная Испании выступит в одной группе с командами Швеции, Польши и Словакии.