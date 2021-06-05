Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​У Лапорта спросили, чувствует ли он себя испанцем

05 Июня 2021, 17:54,

Защитник Эмерик Лапорт сменил футбольное гражданство с французского на испанское и в пятницу дебютировал за «красную фурию» в товарищеском матче против Португалии. После игры, завершившейся нулевой ничьей, Лапорт ответил на вопрос, чувствует ли он себя испанцем.

«Это довольно сильный вопрос. Скажу, что мои цели совпадают с целями сборной Испании. Никто не может сомневаться в том, что я сделаю всё ради команды», - приводит слова Лапорта испанская Marca.

На чемпионате Европы сборная Испании выступит в одной группе с командами Швеции, Польши и Словакии.

Оцените материал:
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Эмерик Лапорт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба