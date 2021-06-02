Сабитов: «Черчесову было важно посмотреть на команду без лидеров Черышева и Фернандеса»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью 1:1 в товарищеском матче Россия – Польша.

- Эту игру стоит оценивать не с точки зрения болельщиков, а с точки зрения тренера. Черчесову очень важно было посмотреть на команду без лидеров Черышева и Фернандеса. Здесь нельзя говорить о силе или слабости нашей сборной. Матч проходил под нагрузками. Цель была не проиграть, проверить игроков в деле (в том числе дебютанта Сафонова и 19-летнего Мухина) и определиться с окончательной заявкой на чемпионат Европы.

- Заменённый Семёнов провёл первый тайм неудачно?

- Это уже не первый матч сборной, в котором мы видели его ошибки. Наверное, Черчесов решил построить игру в три центральных защитника для обеспечения двойной подстраховки, потому что центральные защитники у нас не до конца компетентны в своих ролях. Но я хочу сказать, что гол, который мы пропустили, был на тоненького. В таких ситуациях многое зависит от мастерства пасующего и принимающего мяч. Если бы проникающий пас от поляков случился чуть раньше, был бы офсайд, а если бы чуть позже, наша оборона совершила бы перехват. Поэтому я не стал бы критиковать Семёнова или кого-то ещё за пропущенный гол, хоть и принято в таких случаях искать виноватого.

- Оцените ответный мяч Караваева.

- Диагональные навесы могут быть очень опасными. Многое при них зависит от того, насколько классно вбегает игрок в нужную зону для завершения. Караваев сделал это на дальней штанге здорово, а защитник сборной Польши сконцентрировался на полёте мяча и не заметил подключившегося нашего защитника. Караваев забил практически с острого угла – на мой взгляд, там была ещё ошибка вратаря Фабиански, который не сумел своевременно перестроиться и перекрыть ближний угол. Ну и в какой-то степени нам помог забить этот гол Дзюба, отвлёкший на себя внимание соперников. Защитники уделяют ему большое внимание, он реальная угроза для любой обороны. Перед матчем все только и думают о том, как нейтрализовать Дзюбу.