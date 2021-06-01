​Дешам высказался о переходе Лапорта в сборную Испании

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01 Июня 2021, 15:19,
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Даже когда Эмерик Лапорт был ведущим защитником «Манчестер Сити», он не получал вызовов в сборную Франции. В конечном итоге Лапорт сменил футбольное гражданство и будет представлять сборную Испании. На ситуацию отреагировал рулевой французской национальной команды Дидье Дешам.
«Он имел право выбора, ведь не играл за нас. Лапорт всегда был в предварительных списках, но есть конкуренция. Я не собирался мешать футболисту иметь второй вариант или блокировать его переход.
Это его выбор. Я желаю Лапорту всего наилучшего», - высказался Дешам для La Provence.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Сборная Испании, Дидье Дешам, Жоан Лапорта