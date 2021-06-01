Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Дешам высказался о переходе Лапорта в сборную Испании

01 Июня 2021, 15:19,

Даже когда Эмерик Лапорт был ведущим защитником «Манчестер Сити», он не получал вызовов в сборную Франции. В конечном итоге Лапорт сменил футбольное гражданство и будет представлять сборную Испании. На ситуацию отреагировал рулевой французской национальной команды Дидье Дешам.

«Он имел право выбора, ведь не играл за нас. Лапорт всегда был в предварительных списках, но есть конкуренция. Я не собирался мешать футболисту иметь второй вариант или блокировать его переход.

Это его выбор. Я желаю Лапорту всего наилучшего», - высказался Дешам для La Provence.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Сборная Испании, Дидье Дешам, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов