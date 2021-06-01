​Дешам высказался о переходе Лапорта в сборную Испании

Даже когда Эмерик Лапорт был ведущим защитником «Манчестер Сити», он не получал вызовов в сборную Франции. В конечном итоге Лапорт сменил футбольное гражданство и будет представлять сборную Испании. На ситуацию отреагировал рулевой французской национальной команды Дидье Дешам.

«Он имел право выбора, ведь не играл за нас. Лапорт всегда был в предварительных списках, но есть конкуренция. Я не собирался мешать футболисту иметь второй вариант или блокировать его переход.

Это его выбор. Я желаю Лапорту всего наилучшего», - высказался Дешам для La Provence.