Жемалетдинов: «Сконцентрирован на сборной и чемпионате Европы»

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01 Июня 2021, 10:22,
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Хавбек московского «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов высказался о подготовке команды к грядущему чемпионату Европы-2020, а также новом трудовом соглашении с «железнодорожниками».
«Подписал новый контракт с перед началом сборов. Сейчас сконцентрирован на сборной и на ЧЕ», - поведал игрок в интервью изданию «Спорт-экспресс».
Напомним, что сборная России на чемпионате Европы попала в квартет В. На групповой стадии подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальными командами Дании, Бельгии и Финляндии.
Перед стартом турнира российская сборная проведет спарринги с Польшей и Болгарией.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рифат Жемалетдинов