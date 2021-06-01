Жемалетдинов: «Сконцентрирован на сборной и чемпионате Европы»

Хавбек московского «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов высказался о подготовке команды к грядущему чемпионату Европы-2020, а также новом трудовом соглашении с «железнодорожниками».

«Подписал новый контракт с перед началом сборов. Сейчас сконцентрирован на сборной и на ЧЕ», - поведал игрок в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная России на чемпионате Европы попала в квартет В. На групповой стадии подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальными командами Дании, Бельгии и Финляндии.

Перед стартом турнира российская сборная проведет спарринги с Польшей и Болгарией.