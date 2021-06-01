Мартинес рассказал о шансах де Брёйне сыграть на Евро-2020

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01 Июня 2021, 08:26,
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Стали известны детали травмы полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина де Брёйне. Об этом в интервью Sky Sports рассказал наставник национальной команды Роберто Мартинес.
По словам специалиста, футболисту предстоит пройти много тестов, чтобы врачи точно поняли, в каком он находится состоянии. При этом тренер выразил уверенность, что хавбеку не понадобится хирургическое вмешательство. Игрок имеет шансы сыграть на чемпионате Европы-2020.
Напомним, что бельгиец травмировался в финальном поединке Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Поединок завершился поражением «горожан» со счетом 0:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Кевин де Брёйне, Роберто Мартинес
Мало того, что финал ЛЧ провалили, так ещё и ведущего игрока сборной Бельгии травмировали! Надеюсь, надолго его восстановление не затянется и он ещё блеснёт на Евро.