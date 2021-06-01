Мартинес рассказал о шансах де Брёйне сыграть на Евро-2020

Стали известны детали травмы полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина де Брёйне. Об этом в интервью Sky Sports рассказал наставник национальной команды Роберто Мартинес.

По словам специалиста, футболисту предстоит пройти много тестов, чтобы врачи точно поняли, в каком он находится состоянии. При этом тренер выразил уверенность, что хавбеку не понадобится хирургическое вмешательство. Игрок имеет шансы сыграть на чемпионате Европы-2020.

Напомним, что бельгиец травмировался в финальном поединке Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Поединок завершился поражением «горожан» со счетом 0:1.