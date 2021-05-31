​3 футболиста сборной России занимались индивидуально

Сборная России завершает подготовительный сбор в Австрии. В понедельник команда Станислава Черчесова проводила предигровую тренировку. Как сообщает пресс-служба российской сборной, трое игроков команды занимались индивидуально. Это защитники Марио Фернандес и Илья Самошников, а также полузащитник Денис Черышев.

В пять часов вечера сборная России вылетит во Вроцлав. Там в первый день лета команда Станислава Черчесова проведёт контрольный поединок против Польши.

Добавим, что первую игру на чемпионате Европы российская сборная проведёт 12 июня против Бельгии.