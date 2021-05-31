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​3 футболиста сборной России занимались индивидуально

31 Мая 2021, 16:38,

Сборная России завершает подготовительный сбор в Австрии. В понедельник команда Станислава Черчесова проводила предигровую тренировку. Как сообщает пресс-служба российской сборной, трое игроков команды занимались индивидуально. Это защитники Марио Фернандес и Илья Самошников, а также полузащитник Денис Черышев.

В пять часов вечера сборная России вылетит во Вроцлав. Там в первый день лета команда Станислава Черчесова проведёт контрольный поединок против Польши.

Добавим, что первую игру на чемпионате Европы российская сборная проведёт 12 июня против Бельгии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Денис Черышев, Марио Фернандес, Илья Самошников
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