Кузяев - о Евро-2020: «Мы можем сделать шаг вперёд»

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29 Мая 2021, 15:23,
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Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления национальной команды на предстоящем чемпионате Европы-2020.
«Ставим максимальные задачи. Мы можем сделать шаг вперед. Нужно смотреть не дальше, чем группа», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».
Сейчас национальная команда проводит тренировочный сбор в австрийском городе Нойштифт. В преддверии Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют против Польши и Болгарии.
На чемпионате Европы сборная России попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Далер Кузяев