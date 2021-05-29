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Кузяев - о Евро-2020: «Мы можем сделать шаг вперёд»

29 Мая 2021, 15:23,

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления национальной команды на предстоящем чемпионате Европы-2020.

«Ставим максимальные задачи. Мы можем сделать шаг вперед. Нужно смотреть не дальше, чем группа», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Сейчас национальная команда проводит тренировочный сбор в австрийском городе Нойштифт. В преддверии Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют против Польши и Болгарии.

На чемпионате Европы сборная России попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Далер Кузяев
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