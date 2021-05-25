Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Баринов назвал фаворитов чемпионата Европы 2020 года

25 Мая 2021, 16:38,

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов рассказал, какая из команд на чемпионате Европы 2020 года имеет хорошие шансы на победу. 

«Мне симпатизирует сборная Франции. У неё очень хороший подбор футболистов на все позиции. Даже если пару игроков выпадут, то другие сразу же равноценно заменят. Это очень сильная команда. Тем более, там в полузащите играет Канте из «Челси», который очень мне нравится в последнее время», - сказал Баринов в разговоре с Ильёй Казаковым на YouTube-канале «Telesport». 

Первая игра сборной России на чемпионате Европы состоится 12 июня. Соперником россиян станет национальная команда Бельгии. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Дмитрий Баринов, Чемпионат Европы
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили