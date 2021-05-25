Баринов назвал фаворитов чемпионата Европы 2020 года

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов рассказал, какая из команд на чемпионате Европы 2020 года имеет хорошие шансы на победу.

«Мне симпатизирует сборная Франции. У неё очень хороший подбор футболистов на все позиции. Даже если пару игроков выпадут, то другие сразу же равноценно заменят. Это очень сильная команда. Тем более, там в полузащите играет Канте из «Челси», который очень мне нравится в последнее время», - сказал Баринов в разговоре с Ильёй Казаковым на YouTube-канале «Telesport».

Первая игра сборной России на чемпионате Европы состоится 12 июня. Соперником россиян станет национальная команда Бельгии.