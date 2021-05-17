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​Манчини продлил контракт и будет работать со сборной Италии ещё 5 лет

17 Мая 2021, 18:18,

Федерация футбола Италии объявила о продлении контракта с Роберто Манчини. 56-летний специалист поставил подпись под трудовым соглашением, которое рассчитано до завершения чемпионата мира 2026 года.

Роберто Манчини работает со сборной Италии ровно три года. В 28 матчах под руководством этого тренера «скуадра адзурра» отпраздновала 19 побед при 7 ничьих и 2 поражениях.

Менее чем через месяц стартует чемпионат Европы. Сборная Италии будет открывать турнир на стадионе «Олимпико» в Риме матчем против Турции 11 июня. Также в группе А выступят национальные команды Уэльса и Швейцарии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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