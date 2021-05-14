​Трофей чемпионата Европы привезут в Москву

Трофей чемпионата Европы побывает в Москве. Как сообщается на страничке питерской части Евро-2020 в Instagram, Кубок Европы прибудет в российскую столицу в понедельник, 24 мая. Какое-то время трофей будет находиться в Парке Горького.

Напомним, что до старта чемпионата Европы остаётся всего лишь четыре недели. В пятницу, 11 июня, континентальный футбольный форум откроет поединок между национальными командами Италии и Турции, который состоится на стадионе «Олимпико» в Риме.

Добавим, что соперниками российской сборной на групповой стадии Евро будут бельгийцы, датчане и финны.