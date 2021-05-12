​Жирков опубликовал видео, на котором его разносит Слуцкий

Юрий Жирков на своей страничке в Instagram опубликовал видео из раздевалки сборной России. Оно было снято в марте 2016 года, когда российская команда проводила контрольный поединок против Франции. Тогда наставником сборной был Леонид Слуцкий.

На видео Слуцкий разносит Жиркова, используя ненормативную лексику. Тренер критикует футболиста за его действия на футбольном поле, отмечая, что для опытного игрока недопустимо совершать такие ошибки.

Добавим, что тот контрольный поединок против Франции сборная России проиграла со счётом 2:4. Юрий Жирков забил один из голов команды. Судя по всему, видео, которое опубликовал Жирков, было снято в перерыве между таймами.

В свои 37 лет Юрий Жирков продолжает вызываться в сборную России.