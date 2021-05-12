Булыкин: «Я бы хотел увидеть Смолова на чемпионате Европы»

Экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о расширенном составе сборной России на чемпионат Европы-2020. Бывший футболист считает, что Фёдора Смолова стоит включить в заявку национальной команды на грядущий турнир.

«Я бы хотел увидеть Смолова на Евро, но все зависит от тренера. Если Черчесов считает, что Смолов не сможет помочь команде, так тому и быть, - передает слова Булыкина издание Rusfootball.

Напомним, что в расширенный список нападающих были включены трое игроков: Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный.

Континентальный турнир состоится с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.