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Булыкин: «Я бы хотел увидеть Смолова на чемпионате Европы»

12 Мая 2021, 11:47,

Экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о расширенном составе сборной России на чемпионат Европы-2020. Бывший футболист считает, что Фёдора Смолова стоит включить в заявку национальной команды на грядущий турнир.

«Я бы хотел увидеть Смолова на Евро, но все зависит от тренера. Если Черчесов считает, что Смолов не сможет помочь команде, так тому и быть, - передает слова Булыкина издание Rusfootball.

Напомним, что в расширенный список нападающих были включены трое игроков: Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный.

Континентальный турнир состоится с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фёдор Смолов, Дмитрий Булыкин
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