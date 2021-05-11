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Дешам высказался о составе сборной Франции на ЧЕ-2020

11 Мая 2021, 09:42,

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о составе национальной команды на чемпионат Европы-2020.

«Я же не Санта-Клаус, не собираюсь делать сюрпризы. Состав сборной будет объявлен 18 мая, однако этим игрокам еще предстоят матчи в текущем сезоне. Они выступят в финалах еврокубков. Надеюсь, что обойдемся без потерь. Главный список будет отправлен в УЕФА 1 июня», - цитирует специалиста портал Goal.com.

Чемпионат Европы состоится грядущим летом. Время проведение континентального турнира - с 11 июня по 11 июля. Подопечные Дешама попали в одну группу с национальными командами Португалии, Германии и Венгрии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Дидье Дешам
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