​Премьер-министр Ирландии раскритиковал УЕФА – матчи Дублина ранее отдали Санкт-Петербургу

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26 Апреля 2021, 15:42,
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Дублин лишился статуса хозяина чемпионата Европы, поскольку не смог гарантировать проведение игр со зрителями на трибунах. Три игры группового этапа, которые должен был принять Дублин, передали Санкт-Петербургу, о чём было официально объявлено в пятницу.
Решение УЕФА прокомментировал Майкл Мартин, занимающий должность премьер-министра Ирландии.
«Честно говоря, УЕФА поступил неправильно, поставив такое условие для стран. Если вы посмотрите на ситуацию с новым штаммом коронавируса в Европе, то обязывать страны проводить матчи со зрителями – неверный шаг», - сказал Мартин каналу RTE.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Майкл Мартин