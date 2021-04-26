​Премьер-министр Ирландии раскритиковал УЕФА – матчи Дублина ранее отдали Санкт-Петербургу

Дублин лишился статуса хозяина чемпионата Европы, поскольку не смог гарантировать проведение игр со зрителями на трибунах. Три игры группового этапа, которые должен был принять Дублин, передали Санкт-Петербургу, о чём было официально объявлено в пятницу.

Решение УЕФА прокомментировал Майкл Мартин, занимающий должность премьер-министра Ирландии.

«Честно говоря, УЕФА поступил неправильно, поставив такое условие для стран. Если вы посмотрите на ситуацию с новым штаммом коронавируса в Европе, то обязывать страны проводить матчи со зрителями – неверный шаг», - сказал Мартин каналу RTE.