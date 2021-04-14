Чемпионат Европы по футболу 2020
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Матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями

14 Апреля 2021, 17:23,

Матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на стадионах в Риме будет присутствовать минимум 25% от вместимости стадионов. На стадионе «Олимпико» будут сыграны четыре матча, включая и матч открытия, где встретятся сборные Турции и Италии. Отметим, что УЕФА по-прежнему ждёт решения от трёх городов – Бильбао, Дублин и Мюнхен.

Напомним, что чемпионат Европы начнётся 11 июня, а закончится 11 июля. На турнире примет участие и сборная России, которая попала в группу к сборным Бельгии, Дании и Финляндии. В первом матче наша команда сразится с одним из фаворитов турнира сборной Бельгии.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Чемпионат Европы-2020, Стадио Олимпико
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