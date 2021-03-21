​Лёв начал учить испанский язык

Недавно было объявлено о том, что после завершения чемпионата Европы Йоахим Лёв покинет должность главного тренера сборной Германии после пятнадцати лет работы.

Как сообщает Bild, Лёв начал брать уроки испанского языка. Возможно, немецкий специалист после ухода из сборной Германии начнёт работать на клубном уровне в Испании.

Йоахим Лёв принял сборную Германии после чемпионата мира 2006 года. Под руководством этого специалиста Бундестим выиграла мундиаль в 2014 году, обыграв в финале Аргентину с минимальным счётом 1:0.

На Евро-2020 соперниками сборной Германии на групповой стадии будут команды Франции, Португалии и Венгрии.