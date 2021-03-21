Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Лёв начал учить испанский язык

21 Марта 2021, 13:51,

Недавно было объявлено о том, что после завершения чемпионата Европы Йоахим Лёв покинет должность главного тренера сборной Германии после пятнадцати лет работы.

Как сообщает Bild, Лёв начал брать уроки испанского языка. Возможно, немецкий специалист после ухода из сборной Германии начнёт работать на клубном уровне в Испании.

Йоахим Лёв принял сборную Германии после чемпионата мира 2006 года. Под руководством этого специалиста Бундестим выиграла мундиаль в 2014 году, обыграв в финале Аргентину с минимальным счётом 1:0.

На Евро-2020 соперниками сборной Германии на групповой стадии будут команды Франции, Португалии и Венгрии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов