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Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020

09 Марта 2021, 13:35,

Пресс-служба сборной Германии анонсировала уход Йоахима Лёва с поста главного тренера национальной команды. Эта информация опубликована в официальном твиттер-аккаунте «бундестим».

Сообщается, что 61-летний специалист покинет команду после завершения чемпионата Европы-2020, который пройдет летом текущего года. Лёв занимает пост наставника немецкой сборной с 2006-го года.

Под его руководством «бундестим» выиграла чемпионат мира в 2014-м году, стала серебряным призером чемпионата Европы-2008, а также завоевала бронзу на мундиале-2010, Евро-2012 и Евро-2016.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв
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Комментарии (4)
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0
zhoomart88
09 Марта 2021, 15:10
Последний шанс для Лёва выиграть ЧЕ. Интересно кто станет управлят Бундестимом?
0
Misha_diablo_football
09 Марта 2021, 14:50

Флик, Клопп, Нагельсман вполне себе смогут завести сборную заново...

2
kalibr
09 Марта 2021, 14:50

Целая эпоха уйдёт, с 2004 года в сборной.

0
ARTUR
09 Марта 2021, 13:40

Ого , немцы выдали интересную новость , а кто же приемник ?? Лев выдохся?? после проигрыша испанцам в бункере видно струхнули ))

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