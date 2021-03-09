Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020

Пресс-служба сборной Германии анонсировала уход Йоахима Лёва с поста главного тренера национальной команды. Эта информация опубликована в официальном твиттер-аккаунте «бундестим».

Сообщается, что 61-летний специалист покинет команду после завершения чемпионата Европы-2020, который пройдет летом текущего года. Лёв занимает пост наставника немецкой сборной с 2006-го года.

Под его руководством «бундестим» выиграла чемпионат мира в 2014-м году, стала серебряным призером чемпионата Европы-2008, а также завоевала бронзу на мундиале-2010, Евро-2012 и Евро-2016.