Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020

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09 Марта 2021, 13:35,
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Пресс-служба сборной Германии анонсировала уход Йоахима Лёва с поста главного тренера национальной команды. Эта информация опубликована в официальном твиттер-аккаунте «бундестим».
Сообщается, что 61-летний специалист покинет команду после завершения чемпионата Европы-2020, который пройдет летом текущего года. Лёв занимает пост наставника немецкой сборной с 2006-го года.
Под его руководством «бундестим» выиграла чемпионат мира в 2014-м году, стала серебряным призером чемпионата Европы-2008, а также завоевала бронзу на мундиале-2010, Евро-2012 и Евро-2016.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв
Флик, Клопп, Нагельсман вполне себе смогут завести сборную заново...
Целая эпоха уйдёт, с 2004 года в сборной.
Ого , немцы выдали интересную новость , а кто же приемник ?? Лев выдохся?? после проигрыша испанцам в бункере видно струхнули ))