​Евро-2020 стартует через 100 дней

Ровно сто дней остаётся до открытия чемпионата Европы по футболу. Турнир стартует 11-го июня матчем между сборными Италии и Турции на Олимпийском стадионе в Риме.

Евро-2020 должен пройти в двенадцати различных городах Европы. Столь необычный формат связан с шестидесятилетием турнира.

В последнее время в прессе то и дело появляются слухи о том, что Евро-2020 на фоне эпидемиологической обстановки может пройти в одной стране, в частности в Англии. УЕФА информацию об имеющихся планах по переносу турнира опровергает.

Санкт-Петербург без Евро-2020? Могут ли турнир провести в Англии