Чемпионат Европы по футболу 2020
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​Евро-2020 стартует через 100 дней

03 Марта 2021, 14:47,

Ровно сто дней остаётся до открытия чемпионата Европы по футболу. Турнир стартует 11-го июня матчем между сборными Италии и Турции на Олимпийском стадионе в Риме.

Евро-2020 должен пройти в двенадцати различных городах Европы. Столь необычный формат связан с шестидесятилетием турнира.

В последнее время в прессе то и дело появляются слухи о том, что Евро-2020 на фоне эпидемиологической обстановки может пройти в одной стране, в частности в Англии.  УЕФА информацию об имеющихся планах по переносу турнира опровергает.

Санкт-Петербург без Евро-2020? Могут ли турнир провести в Англии
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чемпионат Европы-2020
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Комментарии (2)
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ARTUR
03 Марта 2021, 15:40

очень на это надеюсь ))

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Misha_diablo_football
03 Марта 2021, 14:49

Этот чемпионат будет исключительным, голопом по всему свету....

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