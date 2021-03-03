​Евро-2020 стартует через 100 дней

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03 Марта 2021, 14:47,
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Ровно сто дней остаётся до открытия чемпионата Европы по футболу. Турнир стартует 11-го июня матчем между сборными Италии и Турции на Олимпийском стадионе в Риме.
Евро-2020 должен пройти в двенадцати различных городах Европы. Столь необычный формат связан с шестидесятилетием турнира.
В последнее время в прессе то и дело появляются слухи о том, что Евро-2020 на фоне эпидемиологической обстановки может пройти в одной стране, в частности в Англии. УЕФА информацию об имеющихся планах по переносу турнира опровергает.
Санкт-Петербург без Евро-2020? Могут ли турнир провести в Англии
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Чемпионат Европы-2020
очень на это надеюсь ))
Этот чемпионат будет исключительным, голопом по всему свету....